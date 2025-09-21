В российском городе Татарске обрушилась еще одна школа. ЧП произошло сегодня утром.

По данным РИА Новости, часть школы № 5 обрушилась в Татарске Новосибирской области. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Фото РИА Новости

Людей в здании не было, проинформировало региональное управление МЧС.

По словам местных жителей, если бы обрушение произошло в будни, могли бы быть жертвы.

Напомним, накануне в Москве тоже обрушилась часть образовательного учреждения. В школе № 1080 при выполнении ремонта придавило рабочих. Два человека погибли. Это не первый инцидент в сентябре в столице РФ. 3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.