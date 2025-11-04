13:28
Происшествия

В центре Рима дважды обрушилась средневековая башня: есть пострадавшие

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима, неподалеку от Колизея, пишет Corriere della Sera.

В центре столицы Италии на Императорских форумах обвалилась часть башни Конти, строительство которой началось в IX веке.

Архитектурный памятник находился на реконструкции. Спустя полтора часа произошло еще одно обрушение. По предварительным данным, в результате обвала пострадали четыре человека.

Под завалами на уровне первого этажа находится рабочий, которого пытаются вытащить спасатели.
Движение в районе башни перекрыто. Также запрещен проход пешеходов.

Строительство башни начато в 850-е годы Пьетро деи Конти, графом Ананьи. В XIII веке произведены работы по расширению. Башня принадлежала знатному роду Конти, из которого вышли четверо римских пап, один антипапа и большое число кардиналов. 

ВВС сообщает, что извлеченный из-под завалов обрушившейся в Риме башни рабочий умер в больнице.
