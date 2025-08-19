Момент обрушения моста в Нарыне и падения грузовика попал на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент падения грузовика в реку при обрушении моста в Нарынской области.

Трагедия произошла 13 августа 2025 года на переправе между селами Эки-Нарын и Оорук-Там. Когда грузовик двигался по мосту, конструкция не выдержала и рухнула в реку.

Тело водителя нашли спустя два дня — 15 августа. Машину извлекли из реки при помощи спецтехники.

По данным властей, мост был построен в 1958 году и числился аварийным. Жители и блогеры неоднократно предупреждали о его состоянии. Минтранс пообещал возвести новый мост в течение 21 дня.