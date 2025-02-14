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Происшествия

В Турции экстренно посадили самолет из-за драки казахстанок и украинцев

Самолет, выполнявший рейс из Антальи в Астану, экстренно сел в Эрзуруме из-за драки на борту. Две гражданки Казахстана устроили потасовку с парой из Украины, сообщает телеканал TGRT Haber.

Как уточняется в сюжете, лайнер авиакомпании Pegasus Airlines экстренно приземлился, когда разгоревшийся в салоне конфликт перерос в драку. Всех четырех участников инцидента сняли с борта и доставили в местную больницу для медосмотра, а затем доставили в полицейский участок.

Когда дебоширов сняли с рейса, самолет вылетел в Астану.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320018/
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