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В Пуэрто-Рико задержали двух граждан Кыргызстана

В Пуэрто-Рико задержали двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в ответ на сообщение, опубликованное в средствах массовой информации.

Согласно предварительным данным, двое кыргызстанцев задержаны уполномоченными органами США в прибрежной зоне Пуэрто-Рико по подозрению в нарушении американского иммиграционного законодательства и водворены в Центр временного содержания штата Флорида, отметили в МИД.

Посольство Кыргызстана в США проводит «соответствующую работу относительно задержания двух граждан КР».

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико задержаны 100 иностранцев, среди которых есть граждане Кыргызстана. Всем им грозит депортация.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319443/
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