Общество

Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов, в том числе из КР

Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов. Власти США и Коста-Рики подписали предварительное соглашение о приеме мигрантов, депортированных Соединенными Штатами из других стран. Администрация президента Коста-Рики заявляет, что страна может принимать до 25 мигрантов каждую неделю, сообщает Reuters.

Фото иллюстративное

Соглашение предусматривает, что Вашингтон обеспечит необходимую финансовую поддержку, а Международная организация по миграции предоставит продовольствие и жилье.

Ранее Коста-Рика уже принимала у себя депортированных из США иностранцев. В феврале 2025 года местные власти согласились временно принять 200 мигрантов из США, в том числе граждан Индии и стран Центральной Азии. Принимать у себя жителей третьих стран, высланных из США, ранее согласились власти Панамы, Сальвадора, Руанды и Ливии.

Депортировать мигрантов в третьи страны Верховный суд США разрешил в июне 2025 года.
Материалы по теме
Из Петербурга в 2025 году выдворили более 8 тысяч мигрантов
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго
Госдолг США превысил $39 триллионов, а Пентагон просит $200 миллиардов на Иран
Госдолг США впервые в истории превысил $39 триллионов
Администрация Трампа может получить $10 миллиардов за сделку с TikTok — СМИ
В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке
Казахстан может массово депортировать россиян, уехавших из-за войны
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
26 марта, четверг
12:13
Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбекову — отвалились буквы Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбе...
12:11
Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»
12:00
Нас просто оставляют на улице. Эркин Салиев о судьбе Дома художника
11:59
Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента
11:49
Афганистан значительно наращивает товарооборот со странами Центральной Азии