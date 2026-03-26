Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов, в том числе из КР

Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов. Власти США и Коста-Рики подписали предварительное соглашение о приеме мигрантов, депортированных Соединенными Штатами из других стран. Администрация президента Коста-Рики заявляет, что страна может принимать до 25 мигрантов каждую неделю, сообщает Reuters.

Соглашение предусматривает, что Вашингтон обеспечит необходимую финансовую поддержку, а Международная организация по миграции предоставит продовольствие и жилье.

Ранее Коста-Рика уже принимала у себя депортированных из США иностранцев. В феврале 2025 года местные власти согласились временно принять 200 мигрантов из США, в том числе граждан Индии и стран Центральной Азии. Принимать у себя жителей третьих стран, высланных из США, ранее согласились власти Панамы, Сальвадора, Руанды и Ливии.

Депортировать мигрантов в третьи страны Верховный суд США разрешил в июне 2025 года.