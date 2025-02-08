Третья авиакатастрофа за неделю: 10 человек погибли в крушении на Аляске

В США самолет авиакомпании Bering Air пропал в четверг, 6 февраля, и был найден вчера вечером по местному времени, сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.

Турбовинтовой самолет Cessna 208 Caravan выполнял рейс между городами Уналаклит и Ном. Он пропал с радаров меньше, чем через час после вылета, находясь примерно в 19 километрах от берега.

Обломки самолета были найдены только на следующий день на льду залива Нортона: плохие погодные условия затруднили поиски, и борт не передавал свое местоположение по аварийному передатчику.

Пока спасатели смогли опознать только три тела внутри самолета, еще семь сейчас находятся под обломками. На фотографии, предоставленной Береговой охраной, видны разрушенный корпус самолета и обломки на морском льду.

Это третья авиакатастрофа в США за восемь дней. Ранее в Вашингтоне погибли 67 человек из-за столкновения пассажирского самолета и военного вертолета. Спустя несколько дней в Филадельфии погибли семь человек после падения медицинского самолета на оживленный перекресток.