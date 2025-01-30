Видео конфликта водителей автобусов в Бишкеке. Один из них хотел спустить колесо

В Бишкеке двух водителей автобусов доставили в милицию для разбирательства. Об этом сообщили в УВД Свердловского района столицы.

Инцидент произошел накануне, 29 января, на проспекте Чуй в районе микрорайона «Восток-5». Водители не поделили дорогу, после чего один из них вышел с острым предметом в руках. Второй водитель отказался открывать дверь. На кадрах видно, как мужчина что-то делает у колеса автобуса, а затем этим же предметом пытается открыть дверь транспорта.

В Сети писали, что у него в руках был нож и он проколол колесо автобуса коллеги. В УВД Свердловского района пояснили, что обоих водителей доставили в милицию. Водитель-«драчун» опроверг информацию, что у него в руках был нож. Материал передали в службу общественной безопасности для принятия мер в отношении водителя автобуса, устроившего разборки с коллегой.