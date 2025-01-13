В Баткене задержали мужчин с афганским гашишем на 2 миллиона сомов

В Баткене задержаны двое мужчин, которые пытались продать афганский гашиш, сообщили в пресс-службе МВД.

6 января оперативники СБНОН получили информацию о том, что в Баткенской области в крупном размере контрабандой ввозится и в дальнейшем продается гашиш афганского происхождения. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Задержан 27-летний местный житель, в его куртке нашли наркотик. В тот же день при передаче денег наркоборцы задержали 40-летнего иностранца, который также имел отношение к контрабанде и сбыту наркотиков. Экспертиза показала, что изъятым веществом является афганский гашиш стоимостью 2 миллиона сомов.

Оба задержанных водворены в ИВС, следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению.