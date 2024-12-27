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Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. О состоянии пострадавших граждан КР рассказала диаспора

Двоих пострадавших граждан Кыргызстана при авиакрушении самолета Azerbaijan Airlines перевели в травматологическое отделение. Их жизни ничего не угрожает. К сожалению, один из мужчин, находившийся на борту, повредил легкие, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом 24.kg сообщил председатель кыргызского этнокультурного объединения «Ала-Тоо» в Мангистауской области Маматкадыр Наркозуев.

По его словам, Ринат Асанов пока не пришел в сознание, у него произошло кровоизлияние в мозг и повреждены легкие. Его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Брат одного из пострадавших Мелис сообщил, что родственники кыргызстанцев в скором времени отправятся в Актау и пробудут там до выздоровления Рината. Возвращаться обратно они будут вместе.

У Тилека Осмонова перелом руки, у Эрлана Джунусалиева повреждена поясница. Ему нельзя ходить и стоять. Оба получили ссадины и гематомы.

Ранее Тилек Осмонов сообщил «Азаттыку», что все трое отправились в Грозный за автомобилями, прибывшими из Грузии. Они собирались привезти их в Бишкек. Но самолет не смог приземлиться в Грозном и начал обратно набирать высоту. После резкого громкого звука на борту началась паника, которая продолжалась около трех часов. Экипаж самолета инструктировал пассажиров до последнего. По словам Тилека, после крушения они с трудом смогли выбраться из самолета.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315630/
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