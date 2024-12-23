Дроны в Казани. Консульство дает разъяснения кыргызстанцам, живущим в городе

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Казани информирует, что утром 21 декабря столица Татарстана подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целями атаки в основном стали объекты гражданской инфраструктуры, уточняется МИД КР.

Фото из газеты «Коммерсант». Казань подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов

По официальным данным, восемь дронов атаковали жилые массивы и промышленное предприятие. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию и проводить информационно-разъяснительную работу среди граждан Кыргызстана.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что атака началась в 7.40 и длилась до 9.20 (время московское). Удары наносились в три волны с разных направлений. Три дрона были сбиты ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ. Использовались БПЛА самолетного типа.