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Происшествия

Дроны в Казани. Консульство дает разъяснения кыргызстанцам, живущим в городе

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Казани информирует, что утром 21 декабря столица Татарстана подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целями атаки в основном стали объекты гражданской инфраструктуры, уточняется МИД КР.

из газеты «Коммерсант»
Фото из газеты «Коммерсант». Казань подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов

По официальным данным, восемь дронов атаковали жилые массивы и промышленное предприятие. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию и проводить информационно-разъяснительную работу среди граждан Кыргызстана.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что атака началась в 7.40 и длилась до 9.20 (время московское). Удары наносились в три волны с разных направлений. Три дрона были сбиты ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ. Использовались БПЛА самолетного типа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315015/
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