У здания парламента Абхазии стреляли: один депутат скончался от ранений

Стрельба произошла сегодня у здания парламента Абхазии. По данным МВД республики, пострадали двое депутатов — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. В пресс-службе абхазского Минздрава позднее сообщили, что Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений.

Фото с сайта парламента Абхазии. Депутат Вахтанг Голандзия скончался от полученных ранений

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, стрельбу устроил другой депутат — Адгур Харазия.

Напомним, в середине ноября в Сухуми прошли массовые беспорядки. Поводом стало соглашение с Россией об инвестициях, ратификацию которого должен был рассмотреть абхазский парламент.

Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел, сказал позже спикер парламента Лаша Ашуба. 21 депутат из 23 проголосовали против ратификации, 2 воздержались.

30 октября документ подписан в Москве вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Абхазская оппозиция, выступающая против этого соглашения, организовала акции протеста.

Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку.

Документ, который анонсировали еще год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российского бизнеса. Местная оппозиция говорит, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и курортного сектора. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки. Также он касается многолетних налоговых каникул для таких инвесторов, возможностей завоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов. Под эти нужды в Абхазии намеревались создать филиал российского банка для финансирования проектов.