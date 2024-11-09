Теракт в Пакистане. Среди пострадавших кыргызстанцев нет

Среди пострадавших и погибших во время теракта в пакистанском городе Кветта граждан Кыргызстана нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Напомним, сегодня, 9 ноября, примерно в 08.25 возле кассы местного железнодорожного вокзала смертник совершил теракт. Погибли 24 человека, еще 46 человек получили ранения.

Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан находится на постоянной связи с гражданами КР, пребывающими в городе Кветта.

Функционирует телефон экстренной связи посольства, по которому граждане Кыргызстана, пребывающие в Пакистане, в случае необходимости могут обратиться за помощью или консультацией: +923303717771 и +923350802525.