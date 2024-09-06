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Происшествия

Вооруженный арматурой мужчина ограбил точку общепита в Кара-Балте

В Кара-Балте правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на общепит, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

30 августа в милицию обратилась женщина, работающая в пункте общественного питания. Она рассказала, что утром с запасного входа ворвался мужчина в маске, вооруженный арматурой, и потребовал отдать все деньги. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала ему из кассы 42 тысячи сомов. Мужчина также забрал два телефона, запер женщину и убежал.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

По факту возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 47-летний А.Б., которого водворили в ИВС.

В ходе следствия изъяты вещественные доказательства, следствие по уголовному делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304234/
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