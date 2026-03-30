Власть

Администрация президента проверяет обращение Абдыкеримова по «Томми Моллу»

Администрация президента Кыргызстана начала проверку по фактам, изложенным в открытом обращении основателя компании «Аю Холдинг», экс-депутата Шаршенбека Абдыкеримова к президенту Садыру Жапарову. Об этом «Азаттыку» сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Администрация президента осведомлена об открытом обращении предпринимателя Шаршенбека Абдыкеримова, опубликованном в социальной сети Facebook. В настоящее время по изложенным фактам проводятся соответствующие проверки в установленном законом порядке», — говорится в письменном ответе.

Поводом стало обращение Шаршенбека Абдыкеримова от 28 марта, в котором он заявил о ситуации вокруг двух торговых центров в Бишкеке — «Аю Гранд Комфорт» и «Томми Молл». По его словам, объекты были оценены по заниженной стоимости — на уровне трех-четырехкомнатной квартиры — и впоследствии якобы перешли к лицам, связанным с семьей бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В ответ сын экс-главы спецслужб Тай-Мурас Ташиев на своей странице в Facebook опроверг эти заявления, назвав их продолжением кампании по очернению его семьи. Позже Шаршенбек Абдыкеримов вновь выступил с публикацией, заявив, что говорит о «фактах» утраты своего имущества.

В последние дни предприниматель, проживающий за рубежом, активно публикует в соцсетях открытые заявления, где описывает обстоятельства утраты бизнеса и упоминает ряд политических фигур. В частности, он обвинил бывшего руководителя управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, который в настоящее время находится под стражей.
