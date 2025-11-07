Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Балыкчи заявил, что основатель компании «Аю Холдинг» Шаршенбек Абдыкеримов долгие годы уклонялся от уплаты акцизного налога на алкогольную продукцию.

По словам Камчыбека Ташиева, до прихода к власти нынешнего руководства сумма акцизных поступлений в бюджет составляла около 200 миллионов сомов в год. В настоящее время, отметил он, доход от акцизов вырос до 30 миллиардов сомов.

Читайте по теме Крах империи «Аю»: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов

«Вы знаете компанию «Аю». Ее владелец, которого называют Шаки, считался крайне состоятельным человеком. Но возникает вопрос: за счет чего? Он обворовывал государство, не уплачивая акцизы», — заявил глава ГКНБ, выступая перед жителями.

Напомним, Шаршенбека Абдыкеримова заочно арестовали 8 сентября 2023 года. Его местонахождение на данный момент неизвестно. В сентябре ГКНБ сообщил о возврате государству ряда объектов, которые ранее принадлежали Шаршенбеку Абдыкеримову.