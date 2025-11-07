15:44
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Балыкчи заявил, что основатель компании «Аю Холдинг» Шаршенбек Абдыкеримов долгие годы уклонялся от уплаты акцизного налога на алкогольную продукцию.

По словам Камчыбека Ташиева, до прихода к власти нынешнего руководства сумма акцизных поступлений в бюджет составляла около 200 миллионов сомов в год. В настоящее время, отметил он, доход от акцизов вырос до 30 миллиардов сомов.

Читайте по теме
Крах империи «Аю»: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов

«Вы знаете компанию «Аю». Ее владелец, которого называют Шаки, считался крайне состоятельным человеком. Но возникает вопрос: за счет чего? Он обворовывал государство, не уплачивая акцизы», — заявил глава ГКНБ, выступая перед жителями.

Напомним, Шаршенбека Абдыкеримова заочно арестовали 8 сентября 2023 года. Его местонахождение на данный момент неизвестно. В сентябре ГКНБ сообщил о возврате государству ряда объектов, которые ранее принадлежали Шаршенбеку Абдыкеримову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350088/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери четырех детей и погасил ее кредит
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
Шесть лет на посту: мэр Манаса хотел уйти, но Камчыбек Ташиев против
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Бизнес
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
7 ноября, пятница
15:43
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятк...
15:26
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
15:24
ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются
15:08
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
15:08
Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов