Происшествия

Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова

Основатель холдинга «АЮ» Шаршенбек Абдыкеримов выступил с обвинениями против бывшего начальника управления ГКНБ по городу Бишкеку Эльдара Жакыпбекова. Текст обращения опубликован в соцсетях.

Фото из архива.

Бизнесмен, сбежавший из Кыргызстана и заочно арестованный, заявляет, что Эльдар Жакыпбеков якобы действовал против него и его бизнеса по указанию бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также утверждает, что за последние годы перенес пять операций, инсульт и имеет проблемы с сердцем.

По его словам, после революции в Кыргызстане его жизнь полностью изменилась, за короткое время лишился бизнеса, здоровья, семьи и остался один в Лондоне.

«Когда лежишь между жизнью и смертью, начинаешь смотреть на все по-другому», — пишет Абдыкеримов и сетует, что строил бизнес 30 лет, обеспечивая работой тысячи людей, и менее чем за три года все было разрушено.

Бизнесмен также обвинил свое близкое окружение в предательстве. Когда он боролся за жизнь после операций, некоторые начали делить и присваивать его имущество и ценности.

Напомним, в сентябре 2025 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «АЮ Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «финансировании организованных преступных группировок». Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.
