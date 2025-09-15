Крах империи АЮ: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов

Выявлены масштабные нарушения, связанные с деятельностью многоотраслевого холдинга «Аю», принадлежащего Шаршенбеку Абдыкеримову. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, долгое время компания уклонялась от уплаты налогов, социальных и других обязательных платежей. Чтобы придать экономической деятельности видимость законности, часть имущества регистрировалась на аффилированных лиц, а в госорганы подавались поддельные финансовые отчеты.

Следствие установило: речь идет о схеме систематического отмывания незаконных доходов.

В результате следственно-оперативных мероприятий объекты, принадлежащие Шаршенбеку Абдыкеримову, переданы в госсобственность. Среди них — крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие объекты общей стоимостью более 10 миллиардов сомов.

В ГКНБ подчеркнули, что расследование продолжается.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «АЮ Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «финансировании организованных преступных группировок». Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.