16:26
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Происшествия

Крах империи АЮ: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов

Выявлены масштабные нарушения, связанные с деятельностью многоотраслевого холдинга «Аю», принадлежащего Шаршенбеку Абдыкеримову. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, долгое время компания уклонялась от уплаты налогов, социальных и других обязательных платежей. Чтобы придать экономической деятельности видимость законности, часть имущества регистрировалась на аффилированных лиц, а в госорганы подавались поддельные финансовые отчеты.

Следствие установило: речь идет о схеме систематического отмывания незаконных доходов.

В результате следственно-оперативных мероприятий объекты, принадлежащие Шаршенбеку Абдыкеримову, переданы в госсобственность. Среди них — крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие объекты общей стоимостью более 10 миллиардов сомов.

В ГКНБ подчеркнули, что расследование продолжается.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении основателя «АЮ Холдинг» и бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаршенбека Абдыкеримова по статье «финансировании организованных преступных группировок». Шаршенбек Абдыкеримов покинул Кыргызстан после октябрьских событий 2020 года и с тех пор находится в международном розыске.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343578/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
В госсобственность вернули участок с железнодорожными путями
В Джалал-Абадской области пресечен канал изготовления фальшивых документов
Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом
Коррупционную схему в бишкекском филиале «Кадастра» пресекли сотрудники ГКНБ
Кочкор получит 900 миллионов сомов на новые больницы, спорткомплекс и парк
Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
В Ошской области задержаны руководители пяти подрядных организаций
В городе Ош участки двух медцентров вернули в собственность государства
Земельная мафия в Московском районе. ГКНБ задержал спикера айыльного кенеша
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
О&nbsp;попытке штурма дома в&nbsp;Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
15 сентября, понедельник
16:25
Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика вывоза мусора Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика выв...
16:22
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
16:14
Исламскую академию в городе Токмаке открыл президент Садыр Жапаров
16:12
Мошенники снова используют логотип Нацбанка для своих преступных действий
16:09
Крах империи АЮ: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов