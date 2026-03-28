Заниженная оценка: глава «Аю» просит президента проверить сделку по «Томми Молл»

Основатель холдинга «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов обратился со страницы в Facebook к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

По словам бизнесмена, в его собственности находились два торговых центра.

«Первый — «Аю Гранд Комфорт» — оценен объективно, после передан государству и закреплен за Социальным фондом. Это решение я принимаю и считаю его справедливым. Я осознаю свою ответственность за допущенные в прошлом ошибки и рассматриваю это как вклад в восстановление справедливости. На сегодня объект работает, а доходы от аренды поступают в Соцфонд, обеспечивая реальную поддержку нашим пенсионерам», — написал Шаршенбек Абдыкеримов.

Вместе с тем он обеспокоен ситуацией со вторым объектом — торговым центром «Томми Молл», названным в честь дочери.

«По имеющейся у меня информации, объект оценили по заниженной стоимости — на уровне цены трех- или четырехкомнатной квартиры — и впоследствии перешел к лицам, аффилированным с окружением жены Камчыбека Ташиева (экс-главы ГКНБ. — Прим. 24.kg). В связи с этим прошу вас поручить соответствующим государственным органам провести всестороннюю, объективную и прозрачную проверку изложенных обстоятельств с последующим предоставлением правовой оценки», — отметил бизнесмен.

Он поддерживает позицию президента о том, что каждое обращение граждан должны рассмотреть в рамках закона.

«Считаю важным, чтобы любые решения принимали без политизации и дестабилизации ситуации, исключительно на основе закона и принципов справедливости. Со своей стороны подчеркиваю: там, где решения были справедливыми, я их признаю и принимаю. Там, где возникают обоснованные вопросы, прошу дать им правовую оценку. Убежден, что принцип справедливости должен применяться одинаково ко всем, независимо от статуса и связей. Справедливость — это не декларация, а конкретный результат, выраженный в законных и равных для всех решениях», — резюмировал Шаршенбек Абдыкеримов.