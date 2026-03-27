Власть

После миллиардных потерь: глава холдинга «Аю» может вернуться в Кыргызстан

Близкое окружение бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова допускает его возможное возвращение в Кыргызстан. Об этом, по их словам, могут объявить после стабилизации ситуации вокруг его уголовного преследования.

Фото из интернета
Шаршенбек Абдыкеримов ранее заявлял в социальных сетях, что в настоящее время вынужденно находится в Лондоне. По его словам, за последние годы он лишился бизнеса и активов, перенес тяжелые операции и проблемы со здоровьем.

Напомним, основателя «АЮ Холдинг» заочно арестовали и объявили в розыск. По данным Государственного комитета национальной безопасности, в рамках расследования выявили нарушения, включая уклонение от уплаты налогов и схемы с аффилированными компаниями. В результате ряд активов бизнесмена, включая крупные объекты, передали в государственную собственность. Их общая стоимость оценивалась более чем в 100 миллиардов сомов.

Председатель ГКНБ обвинил основателя «Аю Холдинга» в уклонении от уплаты акцизов

Ранее бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял о претензиях к деятельности фирмы, в том числе по линии налоговых платежей и акцизов на алкогольную продукцию.

Шаршенбек Абдыкеримов в публичных заявлениях утверждает, что преследование носит субъективный характер и связано с конфликтами с бывшим руководством силовых структур.

Официального подтверждения информации о его возможном возвращении в КР на данный момент нет.
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
«Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
