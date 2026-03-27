После миллиардных потерь: глава холдинга «Аю» может вернуться в Кыргызстан

Близкое окружение бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова допускает его возможное возвращение в Кыргызстан. Об этом, по их словам, могут объявить после стабилизации ситуации вокруг его уголовного преследования.

Фото из интернета

Шаршенбек Абдыкеримов ранее заявлял в социальных сетях , что в настоящее время вынужденно находится в Лондоне. По его словам, за последние годы он лишился бизнеса и активов, перенес тяжелые операции и проблемы со здоровьем.

Напомним, основателя «АЮ Холдинг» заочно арестовали и объявили в розыск. По данным Государственного комитета национальной безопасности, в рамках расследования выявили нарушения, включая уклонение от уплаты налогов и схемы с аффилированными компаниями. В результате ряд активов бизнесмена, включая крупные объекты, передали в государственную собственность. Их общая стоимость оценивалась более чем в 100 миллиардов сомов.

Ранее бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял о претензиях к деятельности фирмы, в том числе по линии налоговых платежей и акцизов на алкогольную продукцию.

Шаршенбек Абдыкеримов в публичных заявлениях утверждает, что преследование носит субъективный характер и связано с конфликтами с бывшим руководством силовых структур.

Официального подтверждения информации о его возможном возвращении в КР на данный момент нет.