20:27
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год

Народный артист Кыргызской Республики, балетмейстер Акан Нуртазин избил студента балетного училища. Об этом 24.kg сообщил пострадавший.

По его словам, инцидент произошел 15 мая 2023 года в здании учебного заведения.

«Инцидент произошел в приемной директора Бишкекского хореографического училища. Он зашел в приемную, где я сидел, и начал наносить удары. Тогда я получил сотрясение мозга и написал заявление в Первомайское УВД. Дело возбудили по статье «Хулиганство» УК КР. Из-за сотрясения я не смог сдать экзамены, и меня отчислили», — рассказал студент.

24-летний пострадавший добавил, что Первомайский районный суд признал виновным Акана Нуртазина и приговорил его к одному году лишения свободы. Однако, тем же приговором от 15 августа его амнистировали и отпустили на свободу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303048/
просмотров: 4213
Версия для печати
Материалы по теме
На объездной у «Дордоя» водитель напал на пешехода за то, что не мог проехать
Девушку, избившую врача в стационаре Чуйской области, водворили в ИВС
Женщина избила 12-летнего мальчика на игровой площадке ТРЦ в Джалал-Абаде
В Узгене задержан член ОПГ. Его разыскивали за избиение двух братьев
Ударил кулаком за укус. В Джалал-Абаде мужчина избил беременную супругу
В деле «сокулукского принца» новый поворот — задержан заявитель
На Иссык-Куле пьяный мужчина угрожал людям оружием
В бишкекском пабе произошла жестокая драка. Пострадавший в больнице
В Кемине задержали хулигана, разбивавшего стекла окон церкви и домов
Истязание подростка в Сокулуке. Преступление не связано с межнациональной рознью
Популярные новости
За&nbsp;финансирование ОПГ объявлен в&nbsp;розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров За финансирование ОПГ объявлен в розыск экс-депутат парламента Нургазы Айдаров
Сотрудница одной из&nbsp;школ Бишкека требовала деньги за&nbsp;перевод ученика&nbsp;&mdash; ГКНБ Сотрудница одной из школ Бишкека требовала деньги за перевод ученика — ГКНБ
Захват заложников в&nbsp;российской колонии: все террористы ликвидированы Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
В&nbsp;Бишкеке три пожарных расчета тушат гараж с&nbsp;машиной внутри В Бишкеке три пожарных расчета тушат гараж с машиной внутри
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудники разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудники разрешили игнорировать начальств...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе