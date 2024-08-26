Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год

Народный артист Кыргызской Республики, балетмейстер Акан Нуртазин избил студента балетного училища. Об этом 24.kg сообщил пострадавший.

По его словам, инцидент произошел 15 мая 2023 года в здании учебного заведения.

«Инцидент произошел в приемной директора Бишкекского хореографического училища. Он зашел в приемную, где я сидел, и начал наносить удары. Тогда я получил сотрясение мозга и написал заявление в Первомайское УВД. Дело возбудили по статье «Хулиганство» УК КР. Из-за сотрясения я не смог сдать экзамены, и меня отчислили», — рассказал студент.

24-летний пострадавший добавил, что Первомайский районный суд признал виновным Акана Нуртазина и приговорил его к одному году лишения свободы. Однако, тем же приговором от 15 августа его амнистировали и отпустили на свободу.