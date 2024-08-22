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Происшествия

В Бишкеке разыскиваемый за изнасилование совершил еще одно преступление

В Бишкеке задержан 30-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района. 

Как отмечается, 17 августа в милицию обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении знакомого по имени Э. По ее словам, он изнасиловал ее в квартире одного из многоэтажных домов микрорайона «Джал».

Возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний Э.Т., который ранее находился в розыске за аналогичное преступление. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302777/
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