Таможенники пресекли незаконный ввоз авто в Кыргызстан

В Баткене выявлен факт незаконного ввоза авто. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, на территории МПТП «Кызыл-Кыя – автодорожный» проверили машину Toyota Alphard под управлением гражданина Кыргызстана Т.А.С.

При осмотре установлено несоответствие идентификационных номеров (VIN) на кузове и под лобовым стеклом с номером, указанным в свидетельстве о регистрации машины, а в салоне нашли госномера Армении.

Согласно данным, предоставленным ГУ «Унаа» МВД КР и комитетом государственных доходов Армении, сведения о регистрации авто по вышеуказанным данным отсутствуют. Сумма ущерба, нанесенного бюджету государства, составила 668 тысяч 607 сомов.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области для дачи правовой оценки и передачи по подследственности.