Тимур Файзиев отпущен под домашний арест

Основатель строительной компании Elite House Тимур Файзиев освобожден из СИЗО. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, об изменении меры пресечения в отношении Файзиева с содержания в СИЗО на домашний арест ходатайствовал следователь, который ведет его дело.

Также стало известно, что бизнесмен якобы выплатил в счет государства $3 миллиона. В пресс-службе Бишкекского городского суда пообещали предоставить информацию позже.

Тимуру Файзиеву предъявлено обвинение по статье «Легализация/отмывание преступных доходов» УК КР. Он задержан в октябре 2023 года.

Ранее, в мае 2021-го, Тимура Файзиева уже пытались привлечь к уголовной ответственности. Однако он находился за пределами страны и был объявлен в розыск. Предприниматель подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве.