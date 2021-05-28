Глава Elite House Тимур Файзиев объявлен в розыск

Военная прокуратура объявила в розыск предпринимателя, гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Уточняется, что он подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Проводятся следственные мероприятия.

Первомайский районный суд Бишкека заочно рассмотрел меру пресечения в отношении Тимура Файзиева.

Уточняется, что решением суда подозреваемый в соучастии в коррупции должен содержаться под стражей в Бишкекском СИЗО-1. Отметим, ранее сообщалось о задержании Тимура Файзиева. Позже выяснилось, что глава строительной компании находится за пределами Бишкека.