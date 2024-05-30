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Блогер выложил ролик, на котором стреляет в человека. Его доставили в милицию

В милицию доставлен 20-летний М.М., который опубликовал на своей страничке в социальной сети ролик, где стреляет в человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

«В Instagram один из пользователей, у которого более 300 тысяч подписчиков, опубликовал ролик, на котором из неустановленного пистолета стреляет в человека. Факт зарегистрирован в ЖУИ ГУВД Бишкека. Начата доследственная проверка. Правоохранители установили личность владельца странички и доставили в следственную службу ГУВД», — говорится в сообщении.

В милиции добавили, что им оказался 20-летний М.М., у которого изъяли сигнальный пистолет. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям блогера.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295411/
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