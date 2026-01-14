12:34
Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина, угрожавший пистолетом во время дорожного конфликта

В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта, произошедшего на конечной остановке маршрута № 100 в Бишкеке. На кадрах видно, как неизвестный мужчина, произнеся фразу «Хочешь говорить по закону? Подойди сюда», достает предмет, похожий на пистолет.

Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека, данный факт был зарегистрирован в автоматизированной информационной системе.

В ходе разбирательства сотрудники милиции установили и задержали участника конфликта — гражданина Н.И., 1990 года рождения. Он был доставлен в районное управление внутренних дел, где в отношении него составили протокол по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях («Мелкое хулиганство»). После этого мужчину водворили в камеру временного содержания.

При осмотре у задержанного изъяли пневматический пистолет.

В милиции напомнили, что любые противоправные действия влекут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и призвали граждан соблюдать общественный порядок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357768/
