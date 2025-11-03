В Бишкеке задержан мужчина, стрелявший из оружия в воздух

Задержан гражданин, стрелявший в воздух из неустановленного вида оружия. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, 29 октября гражданин М.Н.К., 2004 года рождения, управляя транспортным средством, совершил выстрел в воздух из неизвестного оружия.

«Факт зафиксирован, сотрудники УПСМ Бишкека установили личность нарушителя. Задержанный доставлен в УВД Октябрьского района для разбирательства и принятия соответствующих процессуальных мер в рамках законодательства», — говорится в сообщении.