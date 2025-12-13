Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия

В Чуйской области во время проведения рейда «Антирэкет» по подозрению в краже оружия задержан гражданин, состоящий на учете МВД КР как член ОПГ, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Московского района с заявлением обратился житель Бишкека К.У., 1992 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц. По словам заявителя, 10 декабря 2025 года в период с 17.33 до 18.22 возле кафе Steak Room, расположенного в селе Александровка, злоумышленники разбили заднее левое стекло его автомобиля марки Toyota Camry 70. Из салона была похищена барсетка, в которой находились кошелек с $200, два паспорта и пневматический пистолет калибра MP-471 № 2147100230. После совершения преступления подозреваемые скрылись.

Данный факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во время рейда «Антирэкет» сотрудники милиции ГУВД Чуйской области задержали подозреваемого — гражданина А.Э., 1991 года рождения, состоящего на учете МВД КР как член организованной преступной группы. В соответствии со статьей 96 УПК КР он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Краденный пистолет изъят и признан вещественным доказательством.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование продолжается.