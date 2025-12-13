13:31
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия

В Чуйской области во время проведения рейда «Антирэкет» по подозрению в краже оружия задержан гражданин, состоящий на учете МВД КР как член ОПГ, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Московского района с заявлением обратился житель Бишкека К.У., 1992 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц. По словам заявителя, 10 декабря 2025 года в период с 17.33 до 18.22 возле кафе Steak Room, расположенного в селе Александровка, злоумышленники разбили заднее левое стекло его автомобиля марки Toyota Camry 70. Из салона была похищена барсетка, в которой находились кошелек с $200, два паспорта и пневматический пистолет калибра MP-471 № 2147100230. После совершения преступления подозреваемые скрылись.

Данный факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во время рейда «Антирэкет» сотрудники милиции ГУВД Чуйской области задержали подозреваемого — гражданина А.Э., 1991 года рождения, состоящего на учете МВД КР как член организованной преступной группы. В соответствии со статьей 96 УПК КР он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Краденный пистолет изъят и признан вещественным доказательством.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354497/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Канте пьяного члена ОПГ задержали за избиение случайного прохожего
В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
Раскрыта деятельность ОПГ, причастной к разбоям и контрабанде
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
13:26
В Бишкеке открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу» В Бишкеке открылась выставка работ международной творче...
13:04
Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия
13:00
Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
12:42
Президент КР скорректировал работу комиссии по государственным наградам
12:30
Кыргызско-хорватское сотрудничество. В Риеке открыт консульский офис Кыргызстана