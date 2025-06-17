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Происшествия

В Чуйской области подростки открыли стрельбу из арендованной машины

Во время мониторинга Instagram милиционеры нашли видео, на котором пассажир автомобиля Hyundai Sonata показывает пистолет и стреляет из него в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, организованы оперативно-разыскные мероприятия.

«Милиционеры нашли автомобиль на улице Чолпон-Атинской в Бишкеке и доставили в ГУВД Чуйской области. Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Выяснилось, что машина принадлежит гражданину М.Б., 1998 года рождения, сдающему его в аренду. Установлены арендаторы и участники инцидента. Ими оказались несовершеннолетние У.Э., С.С. и М.Б., 2008 года рождения. Для проведения следственных мероприятий их привезли из Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 7 июня один из несовершеннолетних арендовал автомобиль. Ночью 8 июня, проезжая мимо АЗС, пассажир из окна два раза выстрелил в воздух из пневматического пистолета.

По словам подростков, они арендовали автомобиль, чтобы сделать эффектные фото- и видеоматериалы для соцсетей.

В ходе следственных действий изъяты пневматический пистолет марки Blowback PM49 и пули. Назначена баллистическая экспертиза.

По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направлены в службу общественной безопасности для рассмотрения ответственности согласно Кодексу о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333061/
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