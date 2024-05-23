В похищении депутатов подозревают родственников Камчи Кольбаева

Родственники вора в законе Камчи Кольбаева подозреваются в похищении человека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, получены сведения в отношении отдельных лиц, которые, пользуясь покровительством вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаев), оказывали давление на государственных служащих с целью достижения своих интересов.

Родственники Камчыбека Асанбека — Дж.Э.А. и Дж.С.А. — путем физического насилия незаконно лишали свободы отдельных депутатов местного кенеша «за непослушание». ГКНБ КР

Дж.Э.А. по факту похищения человека водворен в ИВС Каракола. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.