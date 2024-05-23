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Происшествия

Женщина получила ранение во время драки в школе в селе Красная Речка

В школе села Красная Речка подрались несколько женщин. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате драки одна женщина госпитализирована с побоями и проникающим ранением.

В пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области рассказали 24.kg, что инцидент произошел 21 мая примерно в 12.00 в одном из кабинетов учебного заведения села Красная Речка.

«В милицию обратилась 36-летняя женщина, которая просила принять меры в отношении трех женщин. По словам заявительницы, они напали на нее без каких-либо причин и нанесли несколько ударов тупым острым предметом», — отметили в милиции.

Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены экспертизы, по результатам которых дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу села Красная Речка, которую водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294810/
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