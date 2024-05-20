Поиски пропавшего вертолета с президентом Ирана пока не дали результатов

На севере Ирана несколько часов продолжаются поиски вертолета, на котором находились президент, глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщают СМИ.

Как отмечается, глава Ирана Ибрахим Раиси возвращался в город Табриз после встречи на границе с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они вместе открыли новую плотину «Гыз-Каласы» на реке Аракс.

Фото Reuters/Anadolu. Президент Ирана перед крушением вертолета недалеко от границы с Азербайджаном

Два из трех вертолетов, на борту которых находились министры и другие чиновники, благополучно вернулись в Табриз. Президентский борт исчез.

Поиски в горной местности осложняются плохой погодой и туманом. Кроме того, там довольно холодно — идет снег с дождем.

Над местом предполагаемого крушения сейчас находится беспилотник Akinci с тепловизором. Его по просьбе Тегерана прислали власти Турции. Из Москвы в Иран вылетел Ил-76 с сотрудниками МЧС и техникой, которые планируют участвовать в поисках пропавшего вертолета.