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Происшествия

В РФ кыргызстанцу, напавшему в Екатеринбурге на студента, суд смягчил приговор

В России Свердловский областной суд смягчил наказание гражданину Кыргызстана Бекзоду Камилову, который ранее был признан виновным в разбойном нападении на студента Уральского федерального университета с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что апелляционная инстанция снизила уголовное наказание с 5 до 4,5 лет.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. По версии следствия, Бекзод Камилов вместе с соучастником в трамвае напали на студента, требуя деньги. Они угрожали пневматическим пистолетом, а затем Камилов выстрелил в лицо молодому человеку.

В феврале 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в разбое, совершенном с применением оружия. Первоначально суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор был обжалован как прокурором, так и адвокатом обвиняемого. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела, заслушал апелляционные жалобы и ходатайства, после чего исключил из обвинения квалифицирующий признак — «группой лиц по предварительному сговору». В связи с этим срок наказания был снижен до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335460/
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