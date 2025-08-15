13:47
Генконсул КР проверил, как проходит легализация кыргызстанцев в Екатеринбурге

Генеральный консул Кыргызстана Максат Тентимишов с сотрудниками Генконсульства посетили отделы полиции № 10, 12 в Екатеринбурге. Цель — проверить, как проходит легализация граждан КР.

Генконсульства КР в РФ
Фото Генконсульства КР в РФ. Генеральный консул Кыргызской Республики Максат Тентимишов

Начальники отделов подтвердили, что теперь иностранцев будут принимать по графику, составлять административные протоколы и направлять в отделы полиции для дальнейшего оформления документов.

Генконсул встретился с кыргызстанцами, выслушал их жалобы на долгие очереди и недостаток информации, и дал разъяснения.

В Генконсульстве заявили, что такие выезды будут проводиться регулярно для защиты прав граждан КР за рубежом.
