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Общество

Более 80 процентов кыргызстанцев, работающих в Екатеринбурге, легализовались

Более 80 процентов кыргызстанцев, работающих в Екатеринбурге, легализовались. Об этом сообщает Генеральное консульство КР.

По его данным, дипломаты посетили городские отделы миграции, провели встречи с руководством полиции и сотрудниками паспортно-визового сервиса МВД России, который оказывает платные услуги по оформлению документов иностранцам. Цель визита — оценка хода легализации правового положения граждан Кыргызстана.

Сотрудники консульства также встретились с кыргызстанцами, работающими в торговых центрах «Таганский ряд 1», «Таганский ряд 2», «Новый Пекин», «Старый Пекин», «Ханой 1» и «Ханой 2». Соотечественников призвали соблюдать миграционное законодательство РФ, оформлять трудовые договоры и урегулировать правовой статус до 10 сентября 2025-го.

Напомним, с начала этого года в Российской Федерации вступили в силу новые миграционные требования. Согласно новым правилам, всем иностранцам, находящимся на территории России, в том числе гражданам Кыргызской Республики, предоставлена возможность легализовать свое пребывание до 10 сентября. Этот срок последний и продлеваться не будет.

Мигранты, попавшие в контрольный реестр за нарушение миграционного законодательства, тоже могут урегулировать свой статус до 10 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338389/
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