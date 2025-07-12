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Экономика

Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргызстан в Екатеринбург

Первые 20 тонн чеснока отправил Кыргызстан в Екатеринбург. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

пресс-службы Россельхознадзора
Фото пресс-службы Россельхознадзора

Отмечается, что первая партия свежего чеснока урожая 2025 года поступила на плодоовощную базу города. Из КР в регион доставили 20 тонн продукции. За контролем поставки следили специалисты Россельхознадзора.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, из партии были отобраны пробы для лабораторных исследований. По итогам проверки в продукции не выявлено карантинных объектов.

Ранее сообщалось, что фрукты из Кыргызстана впервые привезли на Камчатку.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336025/
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12 июля, суббота
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Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргызстан в Екатеринбург Первые 20 тонн чеснока из нового урожая отправил Кыргыз...
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