В Караколе мужчину ударили ножом за отказ дать милостыню

В Иссык-Кульской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении разбойного нападения, сообщили в пресс-службе областного УВД.

В милицию обратился житель Бишкека, который просил принять меры в отношении неизвестного мужчины.

«Со слов заявителя, 12 мая примерно в 19:00 в центральном сквере к нему подошел незнакомец и попросил денег. Услышав отказ, ударил ножом в область поясницы и забрал у упавшего на землю бишкекчанина телефон», — отметили в милиции.

Факт был зарегистрирован по статье «Разбой» Уголовного кодекса КР. Сотрудники ОВД Каракола установили личность подозреваемого и его местонахождение, где и провели задержание. Им оказался 27-летний житель села Саруу Джети-Огузского района. Мужчину водворили в СИЗО на месяц. В милиции отметили, что задержанный дал признательные показания. Следствие продолжается.

Также сотрудники отдела внутренних дел Каракола выясняют причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. Возможные пострадавшие могут обратиться по следующим номерам ОВД города Каракола: 0559155137 и 0776777017.