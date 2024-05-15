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В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Взял машину и не заплатил

Задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, мошенник обманул 35-летнего жителя квартала «Кызыл-Жол» города Баткена. Злоумышленник в мае 2023 года купил у него машину Opel Astra за 140 тысяч сомов, но деньги обещал отдать в течение трех месяцев. Однако не выполнил обещание.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество».

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Задержан 25-летний житель Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, находящийся в розыске. Подозреваемого доставили из Бишкека в Баткен и водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293986/
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