Сотрудники милиции установили личности и доставили в следственную службу девять парней, которые участвовали в драке со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Среди задержанных есть несовершеннолетний.

В правоохранительных органах рассказали, что накануне, 13 мая, примерно в 18.26 на пульт 102 поступило сообщение о драке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Фрунзе. Звонивший сказал, что якобы на месте инцидента слышны выстрелы.

«На место сразу выехали сотрудники милиции. Позже установлены и доставлены в УВД девять участников драки. У одного из них изъят травматический пистолет «ОСА». Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР», — говорится в сообщении.

Изъятый травматический пистолет, из которого якобы произведен выстрел, направили на экспертизу. Следствие продолжается.