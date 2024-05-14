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Происшествия

Драка со стрельбой в Бишкеке — в милицию доставлены девять человек

Сотрудники милиции установили личности и доставили в следственную службу девять парней, которые участвовали в драке со стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Среди задержанных есть несовершеннолетний.

В правоохранительных органах рассказали, что накануне, 13 мая, примерно в 18.26 на пульт 102 поступило сообщение о драке на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Фрунзе. Звонивший сказал, что якобы на месте инцидента слышны выстрелы.

«На место сразу выехали сотрудники милиции. Позже установлены и доставлены в УВД девять участников драки. У одного из них изъят травматический пистолет «ОСА». Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР», — говорится в сообщении.

Изъятый травматический пистолет, из которого якобы произведен выстрел, направили на экспертизу. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293896/
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