С банковских карт кыргызстанцев воровали деньги. ГКНБ задержал подозреваемых

Задержаны организаторы транснациональной киберпреступной группировки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена преступная схема вывода денег кыргызстанцев с применением современных информационных технологий.

«Преступники через мобильные приложения в соцсетях распространяла вирусные программы, после активации которых у пользователей исчезали деньги на электронных кошельках», — сообщили в Госкомитете.

Задержаны четверо подозреваемых: двое иностранцев и два кыргызстанца. Решением Первомайского районного суда они заключены под стражу до конца следствия.

ГКНБ призывает быть бдительными и осторожными при проведении банковских операций, не проходить по сомнительным ссылкам.

Ставших жертвой мошенников по банковским операциям просят обращаться в ГКНБ КР по номеру: 0312660475 либо на электронную почту (gknb.gov.kg).