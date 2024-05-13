13:16
USD 88.35
EUR 95.16
RUB 0.95
Происшествия

С банковских карт кыргызстанцев воровали деньги. ГКНБ задержал подозреваемых

Задержаны организаторы транснациональной киберпреступной группировки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена преступная схема вывода денег кыргызстанцев с применением современных информационных технологий.

«Преступники через мобильные приложения в соцсетях распространяла вирусные программы, после активации которых у пользователей исчезали деньги на электронных кошельках», — сообщили в Госкомитете.

Задержаны четверо подозреваемых: двое иностранцев и два кыргызстанца. Решением Первомайского районного суда они заключены под стражу до конца следствия.

ГКНБ призывает быть бдительными и осторожными при проведении банковских операций, не проходить по сомнительным ссылкам.

Ставших жертвой мошенников по банковским операциям просят обращаться в ГКНБ КР по номеру: 0312660475 либо на электронную почту (gknb.gov.kg).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293803/
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники представляются сотрудниками Нацбанка Кыргызстана. Не верьте им!
Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
В Караколе мошенник приобрел 13 айфонов на $15 тысяч и исчез, не заплатив
Обещал пригнать машины из Китая. Мошенник обманул бишкекчанина на $332,5 тысячи
Телефонные мошенники. В Чуйской области задержаны двое подозреваемых
Лжесоцработницы украли у жителя Бишкека 640 тысяч сомов
Обещала отправить на работу в Англию. В Баткенской области задержана мошенница
Задержана дочь экс-депутата ЖК Камчыбека Жолдошбаева. Не платила налоги
Более 600 тонн угля похитили должностные лица «Кыргызкомура»
В Караколе владельцев торговых комплексов подозревают в мошенничестве
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
13 мая, понедельник
13:07
Антибиотики в Кыргызстане продают без рецепта врача. Депутат обеспокоен Антибиотики в Кыргызстане продают без рецепта врача. Де...
12:39
С банковских карт кыргызстанцев воровали деньги. ГКНБ задержал подозреваемых
12:35
В Кыргызстане 250 детей с лейкозом нуждаются в операции
12:28
За каждого вылеченного пациента больницам выделяют 15,5 тысячи сомов
12:25
Минздрав Кыргызстана разработал требования к оборудованию мест для курения