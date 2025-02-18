В городе Ош задержаны члены международной наркогруппировки

ГКНБ выявил и пресек деятельность международной организованной преступной группы, состоящей из отдельных жителей Ошской области, занимавшихся наркотрафиком по маршруту Таджикистан — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-центр силового ведомства.

В ходе спецоперации, проведенной 5 февраля, задержаны граждане Ж.Х.Х. и К.И.А. При обыске дома Ж.Х.Х. обнаружены десять брикетов наркотического средства афганский чарс весом 9 килограммов 793 грамма, а также 1 килограмм неизвестного синтетического вещества, которое направлено на экспертизу. В доме К.И.А. изъят еще один брикет афганского чарса весом 133,99 грамма.

По итогам следственных действий задержанным предъявлено обвинение по статье 282 УК КР.

Городской суд южной столицы избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГУ ГКНБ по Ошской области.