В Бишкеке задержали двух парней при попытке сбыта наркотиков через Telegram

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков через Telegram-канал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Бишкека 24-летний гражданин К.Ю.В. организовал нарколабораторию и был пойман с поличным при изготовлении и попытке сбыта синтетических веществ общей массой 11 килограммов.

Отмечается, что 16 июля предотвращен канал поставки наркотиков из Российской Федерации.

Задержанный указал местонахождение тайников, где были спрятано еще 458 граммов наркотических веществ.

В столице также задержали 25-летнего Ж.Т.К. При обыске в арендованной квартире у него изъяли в общей сложности 8,8 килограмма наркотиков в жидком и сухом виде, включая мефедрон, спайс и оборудование для их производства.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств» УК КР. Подозреваемые водворены в ИВС. Назначены судебно-химические экспертизы.

Как отметили в МВД, следственные действия продолжаются с целью установления других лиц, причастных к преступной деятельности.