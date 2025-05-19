Спецслужбы России, Казахстана и Кыргызстана задержали наркогруппировку

Спецслужбы перекрыли два международных канала наркотрафика в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Уточняется, что в результате совместных операций спецслужбы России, Казахстана и Кыргызстана задержали четверых участников группировки и изъяли 20 килограммов синтетических наркотиков.

«Комитет совместно с компетентными органами России и Кыргызстана провел две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов. В результате задержаны четыре человека, которых подозревают в оптовой продаже наркотиков», — говорится в сообщении.

Операция проходила одновременно в трех государствах. По итогам скоординированных действий из незаконного оборота изъяли 20 килограммов синтетических наркотических средств.

Ранее МВД Казахстана заявляло о ликвидации нарколаборатории промышленного масштаба в Алма-Атинской области, где изъяли более 200 тысяч разовых доз наркотика на сумму около $6 миллионов.