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Происшествия

Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 миллиона сомов в городе Ош

Государству возвращен земельный участок с четырехэтажным зданием, расположенный вблизи центральной площади Оша. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, гражданин А.С., будучи руководителем Ошского сельскохозяйственного техникума, приватизировал земельный участок учебного заведения общей площадью 266 квадратных метров, где возвел четырехэтажное строение площадью 647,28 квадратных метра. Объект расположился в южной столице по адресу: улица Нургазиева (бывшая Клубная), дом № 3.

По итогам проверки владелец добровольно передал на баланс мэрии Оша земельный участок. Стоимость имущества — 50 миллионов 241 тысяча 145 сомов.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно переданных в частную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292476/
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