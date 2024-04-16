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Сюжеты: Милицейские ЧП, Скандалы с чиновниками

Избиение милиционера в Канте. Генеральный прокурор прокомментировал дело

Депутат Мейкинбек Абдалиев на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку поинтересовался, на каком этапе дело по избиению сотрудника милиции в Канте.

«14 апреля в Канте милиционера избили. Там говорят были сотрудник прокуратуры, налоговик и сотрудник мэрии или айыл окмоту. Как продвигается это дело?» — спросил нардеп.

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Заместитель главы МВД Эркебек Аширходжаев рассказал, что сотрудника милиции избили трое граждан.

«Пострадавший в больнице, назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Следствие ведется. Личности нападавших уточнены», — сказал он.

По словам генпрокурора Курманкула Зулушева, к ним поступил рапорт, что среди нападавших есть сотрудник прокуратуры. «По итогам следствия будет дана оценка», — отметил он.

Депутат попросил довести дело до конца.

Напомним, в пресс-службе УВД Чуйской области сообщили 24.kg, что в Канте избили милиционера, сломали ему челюсть. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291734/
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