Теракт в «Крокус Сити Холле». ФСБ России показало новое видео допроса обвиняемых

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео допроса четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила «Медуза».

Смонтированную видеозапись показали в эфире «Первого канала» вечером 7 апреля. Обвиняемые в теракте рассказали, что задания им давал некий Сайфулло, а после нападения на «Крокус» якобы собирались уехать в Украину.

Один из обвиняемых, судя по записи, заявил, что им всем обещали по миллиону рублей. По его словам, Сайфулло говорил, что на границе Украины нападавших будут ждать «ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев».

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По данным Следственного комитета РФ, в теракте погибло 145 человек. Всего арестовано 11 подозреваемых.