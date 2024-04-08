В городе Ош умерла роженица

В Оше умерла роженица, 1994 года рождения. Информацию об этом 24.kg подтвердила главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, женщина поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии 25 марта, у нее в анамнезе — порок сердца. В экстренном порядке в интересах плода провели кесарево сечение, родилась недоношенная девочка весом 2 килограмма 350 граммов.

«Роженица находилась в отделении реанимации, проводились все мероприятия, консилиумы, приглашались узкие специалисты с учетом состояния пациентки. К сожалению, биологическая смерть наступила 3 апреля. Ребенок до 6 апреля находился в реанимации, неонатологи постарались вывести его из критического состояния. Сегодня он переведен в отделение патологии новорожденных, состояние относительно удовлетворительное, кормится через зонд, прибавляет в весе», — сказала Раиса Асылбашева.

Проведено вскрытие, ожидается заключение.

С начала года в СМИ сообщалось о пяти случаях материнской смертности.