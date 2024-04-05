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Происшествия

В мэрии Раззакова продали землю стоимостью 1,2 миллиона за 40 тысяч сомов

Установлен факт незаконной продажи земельного участка образовательного учреждения Лейлекского района должностными лицами мэрии Раззакова и филиала «Кадастр». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, земельный участок находился на балансе школы-гимназии № 4. 140 квадратных метров земли продали местному жителю за 40 тысяч сомов.

«Согласно заключению независимого эксперта, фактическая цена указанного земельного участка на момент его реализации составляла более 1 миллиона 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны и водворены в ИВС вице-мэр Раззакова Я.М., специалист филиала «Кадастр» по Лейлекскому району Б.А. и бывший начальник департамента муниципальной собственности города К.Ж.

Проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290892/
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