В Бишкеке иностранец пытался поджечь дверь в подъезде из-за паука

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники милиции обнаружили видеоролик, на котором видны неизвестные лица, которые находились в подъезде многоэтажного дома в 5-м микрорайоне Бишкека. Один из них пытался поджечь входную дверь.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства сотрудники милиции установили и доставили иностранца Ш.И., 2005 года рождения. Молодой человек пояснил, что не имел намерения поджечь дверь или повредить чужое имущество. По его словам, спускаясь по лестнице, он заметил паука в районе замочной скважины и попытался его уничтожить с помощью зажигалки.

В настоящий момент проводится проверка достоверности данных объяснений. По ее итогам действия гражданина будут оценены в правовом поле.